12:07 28 декабря 2016 1

Полицейские проводили рейд по магазинам с алкоголем Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Курганской области произошло ДТП с участием полицейского автомобиля Лада Гранта и Газели. В отношении сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщили «URA.Ru» в пресс-службе управления СКР по Курганской области.

Авария произошла на автодороге Курган — Утяк днем 27 декабря. По предварительным данным, служебная Лада выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Газелью. В салоне полицейского автомобиля находились три сотрудника полиции и гражданское лицо. В результате происшествия инспектор по исполнению административного законодательства ОП №1 УМВД России по городу Кургану от полученных травм скончался в больнице, еще два пассажира патрульного автомобиля получили травмы и были госпитализированы. Полицейский-водитель не пострадал. Водителю Газели назначено амбулаторное лечение.

«ДТП произошло в результате нарушения правил дорожного движения сотрудником полиции. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства случившегося, произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и наркологические экспертизы в отношении участников ДТП, оба автомобиля изъяты», — уточнили в СУ СКР.

В пресс-службе УМВД по Курганской области уточнили, что попавшие в аварию полицейские проводили в микрорайоне Утяк проверку мест торговли алкогольной продукцией. Они решили доставить продавца одного из магазинов в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Кургану для опроса по административному материалу. Водитель «Лада Гранта», по данным ведомства, был трезв. Начальник УМВД России по Курганской области Олег Ильиных по факту аварии назначил служебную проверку.