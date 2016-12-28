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28 декабря 2016
27 декабря 2016
11:40  28 декабря 2016 0

В зоне крушения Ту-154 обнаружили более 1,5 тысяч обломков самолета

Коктебель, клипарт, море, прибой, природа крыма, волна, шторм
Из моря поднимают новые обломки самолетаФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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В Черном море в районе крушения самолета Минобороны РФ участники спасательной операции обнаружили более 1,5 тысяч обломков Ту-154.

«Всего за время поисковой операции обнаружено 1547 фрагментов и обломков самолета, примерно треть, 567, поднята на поверхность», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.

Два бортовых самописца, расположенных в хвостовой части самолета, пока не найдены, уточняет собеседник агентства.

Утром 28 декабря спасатели смогли обнаружить тела еще трех погибших на месте крушения Ту-154. сообщала «Газета.Ru».

В ходе спасательной операции 27 декабря в Черном море обнаружили большое скопление обломков потерпевшего крушение самолета, а также фрагментов тел. Среди прочего был найден крупный обломок длиной более 60 метров. Также спасатели обнаружили систему радиолокационного опознавания «свой-чужой».

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ потерпел крушение 25 декабря. На борту воздушного судна находились 84 пассажира и восемь членов экипажа. Ту-154 вылетел из аэропорта Адлера в Сирию и потерпел крушение в акватории Черного моря на седьмой минуте полета. Обломки самолета были найдены в 1,5 км от побережья в районе Сочи на глубине 50—70 м. Во вторник стала известна расшифровка записи бортового речевого самописца Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, ****!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!».

Основными версиями катастрофы остаются попадание в двигатель посторонних предметов, ошибка пилотирования или техническая неисправность самолета.

Нина Калинина
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