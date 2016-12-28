13:53 28 декабря 2016 0

Напавшего на охотника зверя так и не смогли выследить Фото: Pixabay

Выживший в схватке с медведем уралец вновь начал ходить на охоту. Алексей Коптяков рассказал «URA.Ru», что ходит в лес, превозмогая страх.

Житель Карпинска Алексей Коптяков спустя год после нападения медведя, из-за которого его сравнили с героем Леонардо Ди Каприо в фильме «Выживший», вновь начал охотиться в лесу. Всякий раз, отправляясь в поход, отважный охотник борется со страхом.

«Я своей жизни без леса не представляю, — объяснил Алексей Коптяков „URA.Ru“. — Если хоть одни выходные не подышу свежим воздухом, мне уже не по себе, чего-то не хватает. Не именно даже на охоту, но хотя бы просто погулять, на природу меня очень тянет!»

Кто-то другой после пережитого кошмара обходил бы чащу стороной, но Алексей, едва оправившись от череды сложнейших операций, снова взял в руки ружье и с любимым псом отправился выслеживать дичь. К счастью, у выжившего больше не было встреч с косолапым, он даже не натыкался на медвежьи следы, но страх встретить опасного хищника у него остался.

«Если иду по равнине, то еще ничего, — признается охотник. — А если вдруг оказываюсь в буреломе, душа уходит в пятки, вдруг, думаю, медведь под кочкой сидит? Вот так и охочусь — иду по лесу и боюсь! Иногда до того тревожно на душе и тоскливо, что хочется бросить это занятие. Но наступают выходные, и я снова в лесу».

Клыки хищника до сих пор снятся 30-летнему парню в кошмарах. Нападение произошло в октябре прошлого года. Коптяков охотился на куницу, когда на него внезапно напал медведь. Зверь изуродовал Алексею лицо и практически оторвал нижнюю челюсть. Израненный охотник, истекая кровью, прошел несколько сотен метров до трассы, где на обочине его нашел автомобилист и отвез в больницу. История спасения Коптякова стала известна во всей России, его сравнили с героем нашумевшего голливудского фильма «Выживший».

Сейчас у Алексея позади несколько сложнейших операций, впереди ждут другие, но счастливчик не унывает: после зубов хищника скальпель хирургов ему не страшен.