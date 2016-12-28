11:45 28 декабря 2016 0

Людмила Улыбина стала победителем акции «Онлайн-плательщик» Пресс-служба энергосбытовой компании «Восток»

Жительница Тюмени Людмила Улыбина стала четвертым победителем акции «Онлайн-плательщик» энергосбытовой компании «Восток». Призом за добросовестную оплату электроэнергии стал ноутбук.

«Я покупала лотерейные билеты много раз, думала, может, когда-нибудь повезёт, хоть небольшой выигрыш. А тут ноутбук! Большое спасибо!» — поблагодарила ЭК «Восток» Людмила Улыбина. Победительница акции не верила в предновогодний сюрприз, пока не открыла коробку.

Людмила Улыбина — четвёртый пятитысячный победитель акции «Онлайн-плательщик», она не имеет задолженности за электроэнергию и вовремя передает показания прибора учета, а также оплачивает электроэнергию через Личный кабинет.

Акция «Онлайн-плательщик», организованная энергосбытовой компанией «Восток» совместно с Единым расчетным центром «Прогресс», стартовала 1 апреля 2016-го и продлится до 1 июля 2017 года. Любой из горожан может стать счастливым обладателем ноутбука, аэрогриля или мультиварки. Нужно лишь вовремя платить и передавать показания приборов учета через Личный кабинет на сайте «Тюменьэнергосбыта».

C подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте.