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28 декабря 2016
27 декабря 2016
12:11  28 декабря 2016 2

«Войну и мир» Толстого заставят изучать с пятого класса

Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж. Екатеринбург, учитель, школьники, урок, класс, колледж, ученики, парты
Школьники среднего звена будут читать "Войну и мир"Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Изучение в школах романа-эпопеи «Война и мир» Льва Толстого предлагают начинать с пятого класса. С инициативой выступила ассоциация учителей литературы и русского языка.

Как заявляет председатель ассоциации Роман Дощинский, пора пошатнуть каноны закреплённости за каким-то классом изучения определенных произведений классиков, начинать изучать фрагменты рассказов, романов и поэм в более раннем возрасте. «Мы знаем известные пейзажные зарисовки из „Евгения Онегина“, их дети вполне нормально осваивают в начальных классах. То же самое с „Войной и миром“: какие-то фрагменты оттуда можно изучать уже в пятом классе», — цитирует Дощинского агентство городских новостей «Москва».

Глава Минобрнауки Ольга Васильева ранее заявила, что ЕГЭ по литературе в 2017 учебном году будет состоять только из творческих заданий. «Единственный предмет, в котором будут только творческие задания с развернутым ответом», — цитировала главу минобрнауки «Газета.Ru».

Между тем в полемику с чиновницей вступили эксперты, которые считают, что ЕГЭ по литературе без тестовых заданий — это шаг назад для российской системы образования. Президент благотворительного фонда «Система» Елена Чернышкова поделилась с «Национальной службой новостей» мнением, что оценки за тестовые задания являются для школьников, в том числе из сельской местности, «социальным лифтом» для поступления в вуз. «Отсутствие тестовой части вообще ведет к немедленной субъективной оценке преподавателя. И в этом смысле ребенок, который выполняет творческое задание или устно отвечает педагогу, будет зависеть от интересов этого конкретного педагога. И решить эту проблему без тестов не удалось пока ни одной стране», — считает эксперт.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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