12:23 28 декабря 2016 0

Преступник ударил ножом первого попавшего под руку посетителя Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Следователи и полиция разыскивают в Соликамске мужчину, который пытался ограбить кафе и убил посетителя. Инцидент произошел вечером 25 декабря в микрорайоне Клестовка.

«В кафе „Соблазн“ забежал мужчина в черной маске с прорезями для глаз. Он ударил ножом в живот первого попавшегося посетителя, который через час скончался от полученных ран. Затем преступник начал угрожать предметом, похожим на водяной пистолет. По его словам, в него была залита кислота. Мужчина требовал выручки. Сотрудник, находившийся за барной стойкой, объяснил ему, что кафе открылось недавно, и денег в кассе нет. Тогда преступник ушел», — рассказал «URA.Ru» руководитель следственного отдела Соликамска Ильдар Салахиев.

Сейчас нападавшего разыскивают. По словам очевидцев, он был одет во все черное, среднего роста, без особых примет.