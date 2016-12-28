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28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
12:23  28 декабря 2016 0

В Прикамье мужчина с ножом и кислотой напал на кафе. Убит посетитель

Клипарт., нож, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник
Преступник ударил ножом первого попавшего под руку посетителяФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Следователи и полиция разыскивают в Соликамске мужчину, который пытался ограбить кафе и убил посетителя. Инцидент произошел вечером 25 декабря в микрорайоне Клестовка.

«В кафе „Соблазн“ забежал мужчина в черной маске с прорезями для глаз. Он ударил ножом в живот первого попавшегося посетителя, который через час скончался от полученных ран. Затем преступник начал угрожать предметом, похожим на водяной пистолет. По его словам, в него была залита кислота. Мужчина требовал выручки. Сотрудник, находившийся за барной стойкой, объяснил ему, что кафе открылось недавно, и денег в кассе нет. Тогда преступник ушел», — рассказал «URA.Ru» руководитель следственного отдела Соликамска Ильдар Салахиев.

Сейчас нападавшего разыскивают. По словам очевидцев, он был одет во все черное, среднего роста, без особых примет.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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