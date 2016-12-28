12:56 28 декабря 2016 0

В Нижневартовске уже в четвертый раз стартует чемпионат "Школьной волейбольной лиги" (архивный снимок) Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В Нижневартовске состоялась церемония открытия четвертого сезона чемпионата «Школьной волейбольной лиги». В турнире примет участие рекордное количество юных спортсменов, сообщили «URA.Ru» организаторы проекта.

Церемонию открытия посетили председатель Думы города Нижневартовска Максим Клец, президент городской Федерации волейбола, депутат областного парламента и идейный вдохновитель проекта Юрий Елин, капитан команды «Югра-Самотлор» Андрей Титич. Нижневартовский турнир — самый массовый чемпионат по школьному волейболу в ХМАО. В новом сезоне в нем примут участие 58 команд юношей и девушек из школ и колледжей города. Для сравнения, в первый год за призы турнира боролись 35 команд.

Церемонию открытия в этот раз решили изменить. Традиционный парад участников разнообразили творческой работой команды ведущих и фотографа, перед гостями праздника выступили воспитанники отделения художественной гимнастики спортшколы олимпийского резерва, а также известная шоу-группа «8 барабанщиков».

Вместо традиционных наборов волейбольных мячей капитанам каждой из 58 команд вручили наборы новогодних подарков. А после завершения официальной церемонии и традиционного общего снимка юным спортсменам устроили импровизированный флешмоб.

Игры в лайт-лиге начнутся после новогодних каникул 16 января. Всего в рамках турнира будет сыграно около 400 матчей.