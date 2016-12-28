12:51 28 декабря 2016 12

"Если Снегурка — внучка Деда Мороза, кто тогда ее родители?" Фото: паблик ВК Подслушано в Каслях

Власти Каслинского района пообещали снести жуткую фигуру Снегурочки в ледовом городке. «Снежную бабищу», вызывавшую настоящую бурю в соцсетях, заменят на более соответствующую представлениям детей и их родителей скульптуру, сообщил «URA.Ru» глава района Александр Грачев.

Тем не менее, украшение городка, ответственность за который несет городская администрация, уже вызывало массу нелицеприятных комментариев. «Дак это Верка Сердючка!; Представляете, как тогда выглядит Дед Мороз, если это его внучка; Бедные детишки, у них теперь впечатление о снегурочке и дед морозе совсем другие складываются; Ух ты, какая классная, а взгляд то какой))) только не пойму из какой сказки это чудовище; это наверное лепил мужчина, показать какой бюст должен быть у женщины», — пишут посетители паблика «ВКонтакте»«Подслушано в Каслях».

Автор последнего комментария, похоже, угадал. По информации «URA.Ru», глава Каслей Юрий Скулыбердин решил сэкономить средства на строительстве городка и попросил помощи у руководства местной колонии. Лишенные женской ласки заключенные и изваяли для каслинцев Снегурочку своей мечты.