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Главные новости Челябинской области
12:51  28 декабря 2016 12

Жуткая челябинская Снегурочка ужаснула всю Россию. ФОТО

"Если Снегурка — внучка Деда Мороза, кто тогда ее родители?"Фото: паблик ВК Подслушано в Каслях

Власти Каслинского района пообещали снести жуткую фигуру Снегурочки в ледовом городке. «Снежную бабищу», вызывавшую настоящую бурю в соцсетях, заменят на более соответствующую представлениям детей и их родителей скульптуру, сообщил «URA.Ru» глава района Александр Грачев.

Тем не менее, украшение городка, ответственность за который несет городская администрация, уже вызывало массу нелицеприятных комментариев. «Дак это Верка Сердючка!; Представляете, как тогда выглядит Дед Мороз, если это его внучка; Бедные детишки, у них теперь впечатление о снегурочке и дед морозе совсем другие складываются; Ух ты, какая классная, а взгляд то какой))) только не пойму из какой сказки это чудовище; это наверное лепил мужчина, показать какой бюст должен быть у женщины», — пишут посетители паблика «ВКонтакте»«Подслушано в Каслях».

Автор последнего комментария, похоже, угадал. По информации «URA.Ru», глава Каслей Юрий Скулыбердин решил сэкономить средства на строительстве городка и попросил помощи у руководства местной колонии. Лишенные женской ласки заключенные и изваяли для каслинцев Снегурочку своей мечты.

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Скульпторы любовно подчеркнули главные, по их мнению, детали внучки Деда Мороза Фото: паблик ВК Посдлушано в Каслях

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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