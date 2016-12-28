{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,57
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
14:06  28 декабря 2016 0

Уральский изготовитель сыров заявил о своей ликвидации

УРАЛТЕСТ. Алексей Коробейников. Екатеринбург, еда, сыр, продукты
Изготовитель сыров готов перестать работатьФото: Анна Майорова © URA.Ru

ООО ТД «Сыробогатов» подал в налоговые органы заявление о собственной ликвидации. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Заявление о собственной ликвидации было подано 12 декабря 2016 года в инспекцию Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району Екатеринбурга. Причины не указываются.

Согласно базе «Контур.Фокус», ликвидатором назначена Ольга Клюкина — ранее она работала директором фирмы «Первая Линия» — одно из дочерних подразделений холдинговой структуры «Сыробогатова». Клюкина — одна из доверенных лиц директора компании Александра Шадрина, — отмечают источники, знакомые с ситуацией

«Сыробогатов» — один из крупнейших в УрФО производителей сыров. Юридическое лицо зарегистрировано в Екатеринбурге в 2002 году, его филиалы есть в Перми, Кургане, Челябинске и Тюмени. в структуре компании есть как производственные компании, так и торговые. В частности, ТД «Сыробогатов» — основная компания, через которую продукты поставлялись в торговые сети. Топ-менеджмент организации не нашел времени поговорить с корреспондентом «URA.Ru» о причинах реорганизации компании.

Дарья Косинцева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров