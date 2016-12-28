На вахтовиков, задавивших медведя «Уралами», завели уголовное дело

12:41 28 декабря 2016 12

Медведь пытался убежать от вахтовиков, но его настигли на "Уралах" Фото: Рixabay

В Якутии следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства медведя вахтовиками на «Уралах». Их личности уже установлены, но пока они находятся на работах в отдаленном районе республики, где отсутствует связь.

Как уточнили в СКР по по республике Саха (Якутия), уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершённое группой лиц).

«Возбуждено уголовное дело … „жестокое обращение с животным“ по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем». — приводит сообщение СКР «Газета.Ru».

В следственных органах добавляют, следователи установили местонахождение двух «Уралов», которыми задавили зверя, и произвели их осмотр. Уточняется, что принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории республики.

Предположительно, вахтовики, убившие медведя, работают в организации ОАО «Якутск геофизика», пишет Life.ru. Их личности установлены — это два водителя и рабочий: жители Якутии Николай К. и Дарже Н., а также житель Бурятии Геннадий Б. По данным источника издания, сейчас они находятся на вахте в отдаленном районе республики и с ними нет связи. Кроме того порталу удалось выяснить, что убийство медведя и запись ролика были произведены еще в мае 2016 года.

Ранее в интернете появилось видео жестокого убийства медведя. Вахтовики гнались за животном на «Уралах» и несколько раз переехали его колесами, затем зажатого между автомобилями зверя добили стальным ломом по голове.