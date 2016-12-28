{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,57
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
12:41  28 декабря 2016 12

На вахтовиков, задавивших медведя «Уралами», завели уголовное дело

Медведь пытался убежать от вахтовиков, но его настигли на "Уралах"Фото: Рixabay

В Якутии следователями возбуждено уголовное дело по факту убийства медведя вахтовиками на «Уралах». Их личности уже установлены, но пока они находятся на работах в отдаленном районе республики, где отсутствует связь.

Как уточнили в СКР по по республике Саха (Якутия), уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 245 УК (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, сопряженное с применением садистских методов, совершённое группой лиц).

«Возбуждено уголовное дело … „жестокое обращение с животным“ по факту размещенной в сети Интернет видеозаписи, содержащей кадры жестокой расправы над бурым медведем». — приводит сообщение СКР «Газета.Ru».

Новость по теме
В Сети ужаснулись видео, где вахтовики на «Уралах» давят медведя

В следственных органах добавляют, следователи установили местонахождение двух «Уралов», которыми задавили зверя, и произвели их осмотр. Уточняется, что принадлежат организации, осуществляющей работы в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории республики.

Предположительно, вахтовики, убившие медведя, работают в организации ОАО «Якутск геофизика», пишет Life.ru. Их личности установлены — это два водителя и рабочий: жители Якутии Николай К. и Дарже Н., а также житель Бурятии Геннадий Б. По данным источника издания, сейчас они находятся на вахте в отдаленном районе республики и с ними нет связи. Кроме того порталу удалось выяснить, что убийство медведя и запись ролика были произведены еще в мае 2016 года.

Ранее в интернете появилось видео жестокого убийства медведя. Вахтовики гнались за животном на «Уралах» и несколько раз переехали его колесами, затем зажатого между автомобилями зверя добили стальным ломом по голове.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров