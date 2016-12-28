{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,57
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
13:08  28 декабря 2016 6

«Заинтересован в сохранении коррупционных схем». ФСБ возбудила еще одно дело на чиновника МУГИСО

Арест директора департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин, разунин игорь
Новое дело на директора рекламы возбуждено 27 декабряФото: УФСБ по Свердловской области

Очередное уголовное дело возбуждено против директора департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игоря Разунина.

«Дело возбуждено по факту получения им взяток в крупном размере от предпринимателей, работающих в сфере наружной рекламы», — говорится сообщении пресс-службы УФСБ России по Свердловской области. Дата начала нового дела — 27 декабря.

«Основанием для принятия решения следователями стали заявления предпринимателей, которые в течение 2016 года терпели регулярные поборы со стороны И. Разунина», — уточнили в УФСБ. Других подробностей о новом уголовном деле не сообщается.

Особо представители силовиков отметили позицию главы ведомства Сергея Зырянова. Ранее он заявлял, что против Разунина могла быть провокация. в ФСБ подчеркнули, что эта версия Зырянова «не выдерживает критики и заставляет задуматься о наличии у нынешнего руководства МУГИСО устойчивых мотивов по сохранению коррупционных схем в этом органе государственной власти Свердловской области».

Директор департамента рекламы МУГИСО Игорь Разунин был задержан в четверг, 22 декабря, на рабочем месте. В пустом шкафу оперативники нашли 150 тысяч рублей, купюры оказались помеченными. В понедельник, 26 декабря, Ленинский райсуд Екатеринбурга поместил Разунина под домашний арест до 21 февраля 2017 года

Разунин работает в должности директора департамента рекламы МУГИСО со времени основания подразделения министерства — то есть с марта 2016 года. Тогда к мингосимуществу окончательно перешли рекламные полномочия от города. Именно Разунин сформировал департамент, который в короткие сроки стал демонтировать наружную рекламу, обследовать рекламные конструкции и составлять схемы конструкций на территории города. Также на его департаменте лежала обязанность создать новую концепцию размещения рекламы в Екатеринбурге, в том числе — подготовка техусловий для аукционов на право аренды рекламных конструкций.

МУГИСО в 2016 году переживало настоящую атаку со стороны силовиков и вал подозрений в коррупции. В конце апреля был задержан, а затем арестован министр Алексей Пьянков. Также задержали первого зама Пьянкова Артема Богачева, замминистра Константина Никанорова, директора Распорядительной дирекции МУГИСО Кристину Горностаеву и трех бизнесменов: Сиволапа, Анисимова и Владимирова. Согласно фабуле обвинения, в рамках подготовки города к ЧМ-2018 чиновники по завышенной цене выкупили принадлежащее Сиволапу офисное здание по адресу Репина, 5с, а бюджетные деньги поделили.

Юлия Литвиненко
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров