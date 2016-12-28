12:32 28 декабря 2016 1

Люди несут на набережную Сочи цветы в память о погибших в авиакатастрофе Твиттер Ольги Суховой

На набережную Сочи, недалеко от того места, где утром 25 декабря разбился военный Ту-154, люди продолжают нести цветы и свечи и оставлять послания. Слова соболезнования родным погибших высказывают как местные жители, так и приезжие туристы.

Свое послание оставили сибиряки «из енисейской тайги» Твиттер Ольги Суховой

Снимок одной из таких записок публикует в своем «Твиттере» пользователь Ольга Сухова. «Нашему горю, большому несчастью долго бандеровская мразь радоваться не будет…», — отзываются о трагедии сибиряки «из енисейской тайги».

Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря при вылете из аэропорта Адлер. Самолет направлялся из Москвы в Сирию и делал дозаправку в Сочи. Все 92 человека, находившиеся на борту, — члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.