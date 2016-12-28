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28 декабря 2016
12:32  28 декабря 2016 1

«Нашему горю… долго радоваться не будет» На месте гибели Ту-154 оставляют слова соболезнования

Люди несут на набережную Сочи цветы в память о погибших в авиакатастрофеТвиттер Ольги Суховой
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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На набережную Сочи, недалеко от того места, где утром 25 декабря разбился военный Ту-154, люди продолжают нести цветы и свечи и оставлять послания. Слова соболезнования родным погибших высказывают как местные жители, так и приезжие туристы.

Свое послание оставили сибиряки «из енисейской тайги»
Твиттер Ольги Суховой

Снимок одной из таких записок публикует в своем «Твиттере» пользователь Ольга Сухова. «Нашему горю, большому несчастью долго бандеровская мразь радоваться не будет…», — отзываются о трагедии сибиряки «из енисейской тайги».

Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря при вылете из аэропорта Адлер. Самолет направлялся из Москвы в Сирию и делал дозаправку в Сочи. Все 92 человека, находившиеся на борту, — члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка — погибли.

Наталья Володина
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