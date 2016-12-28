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28 декабря 2016
27 декабря 2016
12:39  28 декабря 2016 0

Водолазы достали на поверхность фрагменты фюзеляжа Ту-154 и вещи пассажиров

Водолазы за сутки совершили более 30 спусковФото: МЧС Краснодарского края
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Более 30 спусков совершили только за прошедшие сутки водолазы МЧС России, ведущие поиски и подъем обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Как рассказали в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в поисковой операции участвуют более 3,6 тыс. человек. В районе крушения работают 45 морских судов и катера Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

Спасатели обнаружили под водой и подняли на поверхность множество обломков самолета и фрагменты фюзеляжа. Также водолазы поднимают найденные документы и личные вещи пассажиров самолета Ту-154.

Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам погибшим. По словам специалистов, поддержка требуется не только родным жертв катастрофы, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату.

Наталия Вершинина
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