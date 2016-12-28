12:59 28 декабря 2016 0

Всем жертвам крушения Ту-154 понадобится генетическая экспертиза для опознания тел Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Тело командира разбившегося самолета Ту-154 Минобороны РФ Романа Волкова пока официально не опознано, хотя уже проведена экспертно-криминалистической экспертизы.

Ранее сообщалось, что военные опознали тело 35-летнего командира рухнувшего самолета, однако, как сообщил источник «Федерального агентства новостей», тело погибшего невозможно идентифицировать визуально и необходимо проводить генетическую экспертизу.

Генетическая экспертиза понадобится также и другим членам экипажа и пассажирам, обнаруженным на месте крушения Ту-154. На данный момент удалось опознать только помощницу директора департамента культуры Министерства обороны России Оксану Бадрутдинову.

Как сообщала «Газета.Ru» утром, 28 декабря, спасателям удалось поднять из воды тела еще трех жертв авиакатастрофы. Таким образом, на данный момент обнаружено 15 тел погибших.

25 декабря через несколько минут после вылета из аэропорта Адлера Ту-154 потерпел крушение в Черном море. На его борту находились участники ансамбля имени Александрова, журналисты трех федеральных телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, а также военные. Самолет Минобороны направлялся в Сирию.