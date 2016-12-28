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28 декабря 2016
13:22  28 декабря 2016 1

Хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154. Кладбище закрыли от посторонних. ВИДЕО

Похороны Татьяны Русиной. Екатеринбург, похороны, венок, траурный венок, катафалк
В Подмосковье проходят первые похороны жертвы авиакатастрофы Ту-154 Минобороны РФ (архивный снимок)Фото: Анна Майорова © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Похороны первой опознанной жертвы крушения Ту-154 проходят в Подмосковье. В среду, 28 декабря, родственники прощаются с помощницей директора департамента культуры Министерства обороны России Оксаной Бадрутдиновой.

Похороны Оксаны Бадрутдиновой проходят на одном из кладбищ Мытищинского района Подмосковья. Как сообщает телеканал РЕН-ТВ, траурная церемония проходит в закрытом режиме. Тело погибшей уже привезли на автомобиле не кладбище.

На данный момент Оксана Бадрутдинова стала единственной жертвой авиакатастрофы, тело которой опознано. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», тело капитана воздушного судна Романа Волкова официально не опознано. Экспертам придется провести генетическую экспертизу. Такая же процедура, по всей видимости, понадобится и другим жертвам авиакатастрофы.

Ту-154 Министерства обороны России разбился утром 25 декабря при вылете из аэропорта Адлер. Самолет направлялся из Москвы в Сирию и делал дозаправку в Сочи. Все 92 человека, находившиеся на борту погибли.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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