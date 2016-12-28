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Главные новости Курганской области
13:28  28 декабря 2016 0

Пошли на повышение. В УМВД Зауралья назначены новые руководители

Городская Дума. Курган, мамаев андрей
Андрей Мамаев перешел на службу в областное управление МВДФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В Управлении МВД России по Курганской области — кадровые перестановки. На должность заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД региона назначен полковник полиции Андрей Мамаев. На должность заместителя начальника УМВД России по городу Кургану — подполковник полиции Вадим Ищенко. Приказ о назначении подписал начальник ведомства Олег Ильиных, сообщили в пресс-службе полиции.

Олег Ильиных вручил полицейским новые удостоверения
фото: пресс-служба УМВД по Курганской области

Андрей Мамаев ранее занимал должность заместителя начальника УМВД России по городу Кургану. Он родился в столице Зауралья, в 1988 году окончил Курганское высшее военно-политическое училище, в 2002 году — Уральский юридический институт МВД России. В органах внутренних дел служит с июля 1994 года, начинал со стажера по должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска Октябрьского ТОМ г. Кургана. В январе 2001 года был назначен на должность заместителя начальника территориального отдела милиции № 2 УВД г. Кургана — начальника криминальной милиции.

Вадим Ищенко в 2002 году окончил Омскую академию МВД России по специальности «Юриспруденция». Службу в органах внутренних дел начал в сентябре 2001 года с должности оперуполномоченного уголовного розыска территориального отдела милиции № 3 УВД г. Кургана. В апреле 2014 года стал начальником отдела полиции №1 УМВД России по Кургану.

Оба полицейских за период службы неоднократно поощрялся руководством УМВД и были награждены ведомственными медалями.

Анна Бояркина
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