13:49 28 декабря 2016 0

Людмила Чикурова подвела клиента Фото: Соцсеть

Жительница Екатеринбурга Ольга Рубинская заплатила посреднику за две квартиры, сделки сорвались, но деньги назад она так и не получила. Женщина подозревает агента в мошенничестве с рентой.

Ольга Рубинская вместе с мужем, взрослыми детьми и их семьями, живут все вместе в одной квартире в довольно стесненных обстоятельствах. Покупка нового жилья им не по карману, а потому семья поддалась увиденной рекламе о том, что можно приобрести квартиру дешевле, путем оформления ренты с пожилыми людьми. Посреднические услуги в этом предложила директор ООО «Альтернатива, Социальные программы» Людмила Чикурова.

«Чикурова предложила мне оформить договор пожизненной ренты на две квартиры, со временем я как раз смогла бы расселить своих детей, — рассказала „URA.Ru“ Ольга Рубинская. — Квартиры на улице Маневровой в Екатеринбурге и на улице Ленина в Верхней Пышме».

Из документов, которые предоставила в редакцию Рубинская, следует, что за двухкомнатную квартиру на Маневровой Рубинская передала Чикуровой 1 млн 400 тысяч рублей. Договор был заключен 18 декабря 2014 года. После этого Рубинская, как и было указано в договоре, начала каждый месяц выплачивать пенсионерке сумму, в соответствии с прожиточным минимумом. 79-летняя владелица квартиры Светлана Ильиных предупредила, что у нее есть сын, но уже 40 лет она не поддерживает с ним контактов, дала расписку, что претензий со стороны сына не будет. Спустя год объявился сын Светланы Ильиных и предъявил права на жилье. В суде было принято решение, что пенсионерка, подписывая сделку, не была способна понимать значение своих действий и договор был расторгнут. 800 тысяч Чикурова тогда вернула, а 600 обязалась передать вскоре.

Со второй квартирой в Верхней Пышме история вышла не лучше.

«Я передала Чикуровой 700 тысяч рублей, правда, в Верхней Пышме ни один нотариус не взялся оформить эту сделку. В итоге через екатеринбургских юристов Чикурова оформила дарственную от владелицы квартиры пенсионерки Нины Зайцевой на имя Рубинской», — продолжает Рубинская.

Через три дня пенсионерка одумалась и забрала свои документы. 700 тысяч рублей Чикурова также не вернула екатеринбуженке.

«По договору она должна была вернуть мне деньги, но стала кормить завтраками под предлогом, что все средства потратила на свою рекламу, — говорит Ольга Рубинская. — А вскоре я узнала и совсем удивительную вещь — с 8 декабря 2014 года ООО „Альтернатива“ прекратило свое существование, а значит, она вообще не имела права заключать договор».

В результате Ольга Рубинская вынуждена писать заявление в прокуратуру и обращаться в суд.

Редакции «URA.Ru» удалось дозвониться до Чикуровой, но от разговора отказалась.

В разделе «Список обманщиков и кидал в интернете» упоминается Чикурова еще в 2013 году Фото: pomogu-dengami.ru/forum/17-12-1