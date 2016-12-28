14:05 28 декабря 2016 0

Участники рынка дали прогноз о понижении ключевой ставки Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Реализация программы ипотеки с господдержкой позволила достичь роста ипотечного кредитования на Урале даже в кризисный 2016 год. Несмотря на ее завершение, участники рынка строят позитивные прогнозы на предстоящий период, ориентируясь на действия Центрального банка России, заявили на пресс-конференции в Екатеринбурге эксперты рынка недвижимости.

«2016 год был достаточно удачным, и как раз продление этой программы до декабря позволило всем участникам рынка ипотечного кредитования достичь достаточно положительных результатов, — заявил директор свердловского агентства ипотечного жилищного кредитования Александр Комаров. — Мы выдали около 1 млрд займов на территории Екатеринбурга и Свердловской области, из них 42% — это кредитование по программе ипотеки с господдержкой. Положительным моментом считаю то, что все участники рынка последовали друг за другом и снизили процентные ставки. Эти действия позволили людям приобрести новое, комфортное жилье. Также все понимали, что нельзя резко приостанавливать этот процесс, и продлили действия этих программ как минимум на первый квартал 2017 года». По его словам, это было самостоятельным решением участников рынка: процентные ставки на этот период сохранятся даже без участия государства.

«Во главе угла стоит политика Центрального банка в отношении ключевой ставки. Никто из участников рынка не заинтересован на ровном месте увеличивать процентную ставку — мы понимаем, что это сразу приведет к снижению кредитования. — подчеркнул Комаров. — В нас вселяет уверенность то, что министр строительства РФ Михаил Мень неоднократно заявлял: в случае развития каких-то негативных тенденций на рынке программа с господдержкой в том или ином виде может быть снова возобновлена в течение двух-трех недель. На государственном уровне отношение к этому направлению очень серьезное: никто не оставит эту ситуацию без внимания».

Эксперта поддержал генеральный директор «РСГ-Академическое» Виктор Киселев: «2016 год вселяет надежду на то, что мы хорошо войдем в 2017-й. Думаю, что Центробанк понизит ключевую ставку, и это отразится и на ставке по ипотечным кредитам. Планы ввести 100 тысяч квадратных метров мы выполнили, 105 тысяч квадратных метров реализовали. Благодаря грамотной политике правительства и банков-партнеров нам удалось отработать этот год немного лучше, чем прошлый». В то же время он заявил о повышении стоимости жилья в домах, которые будут сданы в 2017 году.

Ситуацию прояснила президент Российской Гильдии риелторов Татьяна Деменок. По ее словам, по всей стране с осени 2017 года появится тенденция повышения стоимости квадратного метра жилья минимум на 5% — в первую очередь это связано с подорожанием стройматериалов.

Несмотря на общее сокращение объемов строительства и количества проектов по России, Виктор Киселев завершил встречу позитивным примером Академического района Екатеринбурга, первые дома в котором были сданы в 2009 году. «Представьте себе, что в поле стоят пара домов, куда заселили офицеров. Ни тебе магазинов, ни тебе асфальта, одна дорога, по которой можно подъехать, и больше ничего. Семь лет прошло, сдано больше миллиона квадратных метров жилья, у нас появилась хорошая сеть магазинов, новый ТРЦ с бассейном, разветвленная сеть детских клубов, три школы, мы создали систему многоступенчатую систему безопасности. И жители завязаны в эту процедуру. Мы как отдельные подрядчики, строители, инвесторы этого сделать не можем. Только вместе мы можем чего-то добиться», — резюмировал гендиректор «РСГ-Академическое».