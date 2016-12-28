13:57 28 декабря 2016 0

Новый препарат уничтожает меланомы Фото: Александр Елизаров © URA.Ru

В России начались испытания нового препарата, способного эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.

Как заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, средство, разработанное отечественными специалистами, уничтожает меланомы и уже демонстрирует потрясающие результаты. Также она добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, способные блокировать развитие злокачественных опухолей в организме, передает «Федеральное агентство новостей».

Онкологические заболевания — одна из главных причин смертности в мире, в том числе в России. По информации Минздрава, количество страдающих онкозаболеваниями в нашей стране составляет около 3 млн человек. За последние десять лет число онкобольных в России выросло на 18%.