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28 декабря 2016
13:57  28 декабря 2016 0

Российские ученые надеются, что нашли эффективное средство от рака

Клипарт. Медицина., медицина, вакцина, прививка, шприц
Новый препарат уничтожает меланомыФото: Александр Елизаров © URA.Ru

В России начались испытания нового препарата, способного эффективно бороться с онкологическими заболеваниями.

Как заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, средство, разработанное отечественными специалистами, уничтожает меланомы и уже демонстрирует потрясающие результаты. Также она добавила, что российские фармакологи начали производить таргетные препараты, способные блокировать развитие злокачественных опухолей в организме, передает «Федеральное агентство новостей».

Онкологические заболевания — одна из главных причин смертности в мире, в том числе в России. По информации Минздрава, количество страдающих онкозаболеваниями в нашей стране составляет около 3 млн человек. За последние десять лет число онкобольных в России выросло на 18%.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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