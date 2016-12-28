14:07 28 декабря 2016 0

Чиновники опасаются попасть под антикоррупционный закон Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Госслужащие Курганской области опасаются принимать дорогие подарки под Новый год. Ожидающие в приемной губернатора в шуточной форме предупреждают секретаря, чтобы не пропускал подарки стоимостью свыше трех тысяч рублей.

Заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов признался корреспонденту «URA.Ru», что в этом году на муниципальные Елки и Елку губернатора дети проходят строгий отбор: чиновникам запрещено проводить своих детей на эти мероприятия.

Зауральские следователи решили предупредить всех жителей области. На официальном сайте СУ СКР по Курганской области появилось напоминание о необходимости соблюдения запрета дарить и получать подарки.

«Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные должности, федеральным служащим, федеральным государственным служащим, работникам, замещающим отдельные должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Следственным комитетом Российской Федерации, а также получения ими подарков в связи с выполнением служебных (трудовых) обязанностей», — говорится в напоминании.

Исключением являются подарки, которые получены в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками, с другими официальными мероприятиями и подлежат сдаче. Нарушителям грозит увольнение в связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок расценивается, как взятка — уголовная ответственность.