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Главные новости Тюменской области
14:12  28 декабря 2016 1

Стала известна дата начала регулярного авиасообщения между Тюменью и Стамбулом

Аэропорт Рощино, пресс-тур с общественным советом ГУСа. Тюмень, аэропорт рощино
Регулярные рейсы в Турцию начнут летать из Тюмени с 16 мартаФото: Николай Бастриков © URA.Ru

С 16 марта начинается регулярное авиасообщение между Тюменью и Стамбулом. Запуск второго турецкого направления, на Анталью, запланирован на конец апреля.

Рейсы в стамбульский аэропорт имени Ататюрка будет осуществлять турецкая авиакомпания «Атлас Глобал» (Atlasglobal). С учетом того, что этот аэропорт — международный хаб, а сама «Атлас Глобал» летает из него в ряд европейских стран, включая Германию, Францию, Италию, Швейцарию и Англию, у жителей Тюменской области появляется альтернатива полетам в Европу через Москву, сообщает портал «ProБизнес72» со ссылкой на результаты встречи между представителями авиакомпании, аэропорта Рощино и тюменских туроператоров.

Перевозчик обещает возить пассажиров в Стамбул по средам и субботам. Рейсы будут ночными и утренними: из Стамбула в Тюмень в 23/00 (прибытие в 5.35), из Тюмени в Стамбул в 6.35 (прибытие в 9.30). Цена билета туда и обратно составит 230 евро плюс 50 евро аэропортовского сбора. Рейсы будут выполнять самолеты «Аэробус» А-319, А-320 и А-321.

Точная дата начала регулярных полетов в Анталью пока не определена. Турецкая авиакомпания сможет совершать в курортный город до семи рейсов в неделю. Рейсы будут ночными.

В Рощино «URA.Ru» подтвердили информацию о запуске регулярного авиасообщения с Турцией. «Пока у нас переговоры ведутся на этих условиях», — заявил представитель аэропорта.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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