Госдума предлагает наказывать плохо работающих региональных депутатов

14:16 28 декабря 2016 0

В Госдуме ужесточают дисциплину для региональных депутатов Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Депутатов региональных парламентов, которые не поддерживают связи с избирателями и не работают с их обращениями, предлагают досрочно лишать мандатов. Законопроект о наказании ленивых народных избранников уже внесен в Госдуму.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в данный момент парламентарии из субъектов РФ не несут никакой ответственности за игнорирование обращений граждан. Полномочий депутата будут лишать по представлению фракции или комитета, уточняет РИА «Новости». Лишиться мандата депутаты могут также за отсутствие на заседаниях региональных парламентов и их комитетов и комиссий.

В октябре новый состав Госдумы, несмотря на ропот парламентариев, принял законопроекты об ужесточении дисциплины. Депутатам запретили прогуливать парламентские заседания без уважительной причины, делегировать свои полномочия при представлении своих инициатив, а также «голосовать по доверенности», писала «Газета.Ru». Для работы в регионах им выделили только одну неделю. Как жаловался «Национальной службе новостей» один из депутатов фракции ЛДПР, работать только одну неделю в регионах тяжело, особенно тем, кто избрался от дальневосточных регионов. Это происходит из-за смены часовых поясов.