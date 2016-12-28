16:29 28 декабря 2016 0

ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго» подпишут положение о технологическом союзе ФОТО: пресс-служба ПАО "СУЭНКО"

ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго» подпишут соглашение о технологическом сотрудничестве. Как говорится в официальном сообщении компаний, главная цель переговоров руководства обеих компаний — повышение надежности электроснабжения потребителей региона.

По итогам проведенных совещаний созданы три рабочие группы. Первая будет анализировать текущую деятельность сетевых компаний для повышения надежности электроснабжения. Например, будет скорректировано соглашение по предотвращению и ликвидации последствий аварий, будет создана электронная площадка наличия аварийного запаса, реализована возможность взаимного предоставления ДЭС, будет происходить информационный обмен списками ответственных дежурных в выходные и праздничные дни.

Также энергетики разрабатывают программу совместной противоаварийной тренировки. Ее сценарий включает выезд спецтехники, оперативные переключения на оборудовании, установку и подключение дизельной электростанции на полигоне. Подобная практика дала положительные результаты в Курганской области. Согласованные действия специалистов в условиях чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны природными явлениями в период прохождения ОЗП, позволят избежать серьезных проблем с электроснабжением потребителей и провести зиму без сбоев в системах жизнеобеспечения. Мероприятие пройдет в январе 2017 года.

Основная цель группы «Технологическое присоединение» — оптимизация сроков проведения мероприятий, необходимых для подключения новых потребителей к электросетям. Главная задача для третьей группы — повышение эффективности передачи электроэнергии.

В ближайшее время состоится публичное подписание положения о технологическом взаимодействии СУЭНКО и Тюменьэнерго. Оно объединит усилия по увеличению эффективности работы предприятий электросетевого комплекса регионов, надежности электрических сетей и энергобезопасности отрасли в целом.