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Главные новости Тюменской области
16:29  28 декабря 2016 0

Тюменские энергетики образуют технологический союз

ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго» подпишут положение о технологическом союзеФОТО: пресс-служба ПАО "СУЭНКО"

ПАО «СУЭНКО» и АО «Тюменьэнерго» подпишут соглашение о технологическом сотрудничестве. Как говорится в официальном сообщении компаний, главная цель переговоров руководства обеих компаний — повышение надежности электроснабжения потребителей региона.

По итогам проведенных совещаний созданы три рабочие группы. Первая будет анализировать текущую деятельность сетевых компаний для повышения надежности электроснабжения. Например, будет скорректировано соглашение по предотвращению и ликвидации последствий аварий, будет создана электронная площадка наличия аварийного запаса, реализована возможность взаимного предоставления ДЭС, будет происходить информационный обмен списками ответственных дежурных в выходные и праздничные дни.

Также энергетики разрабатывают программу совместной противоаварийной тренировки. Ее сценарий включает выезд спецтехники, оперативные переключения на оборудовании, установку и подключение дизельной электростанции на полигоне. Подобная практика дала положительные результаты в Курганской области. Согласованные действия специалистов в условиях чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны природными явлениями в период прохождения ОЗП, позволят избежать серьезных проблем с электроснабжением потребителей и провести зиму без сбоев в системах жизнеобеспечения. Мероприятие пройдет в январе 2017 года.

Основная цель группы «Технологическое присоединение» — оптимизация сроков проведения мероприятий, необходимых для подключения новых потребителей к электросетям. Главная задача для третьей группы — повышение эффективности передачи электроэнергии.

В ближайшее время состоится публичное подписание положения о технологическом взаимодействии СУЭНКО и Тюменьэнерго. Оно объединит усилия по увеличению эффективности работы предприятий электросетевого комплекса регионов, надежности электрических сетей и энергобезопасности отрасли в целом.

Валерий Дорофеев
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