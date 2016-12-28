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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:24  28 декабря 2016 0

Обнаружен второй черный ящик с разбившегося Ту-154

Аэропорт. Самолет. Челябинск., самолет, боинг, взлет
Самолет, принадлежавший Министерству обороны России, разбился утром 25 декабряФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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На месте крушения самолета Ту-154 Минобороны России обнаружен второй бортовой самописец. Спасатели уже подняли черный ящик из моря.

По данным Минобороны, на данный момент из воды извлечены тела семнадцати погибших в авиакатастрофе и 223 фрагмента тел погибших. Тринадцать тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву, в бюро медицинской экспертизы, для опознания и генетической экспертизы.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что сотрудники авиационного ремонтного завода в Таганроге намерены провести экспертизу разбившегося самолета Ту-154 и установить причины катастрофы.

При крушении самолета Ту-154 погибли 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Самолет, принадлежавший Министерству обороны России, разбился утром 25 декабря при вылете из аэропорта Адлер. Воздушное судно направлялось из Москвы в Сирию и делало дозаправку в Сочи.

Наталья Щербакова
© Служба новостей «URA.Ru»
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