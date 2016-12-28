Челябинск превратят в Екатеринбург за 20 лет

14:55 28 декабря 2016 5

Радикальные перемены челябинцы ощутят в 2020 году Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Серьезные изменения в благоустройстве Челябинска жители города ощутят к 2020 году. К этому времени будут закончены проекты, приуроченные к саммитам ШОС и БРИКС, заявил на итоговой пресс-конференции глава города Евгений Тефтелев.

«В том числе изменится район возле цирка и примыкающий отрезок улицы Труда. Первые решения, направленные на изменение облика Челябинска, уже принимаются — речь идет о приведении к единому облику фасадов в центре города, официально закреплено понятие гостевых маршрутов. Изменится аэропорт — ведь Екатеринбург тоже начинается с Кольцово», — заметил градоначальник. Что касается дискуссии о дороге, которая должна пройти под одной из сторон русла Миасса, то глава города склоняется к созданию здесь прогулочной зоны. «Но приходится иметь в виду, что у водителей и транспортников также есть интересы, которые придется учитывать», — заметил Тефтелев.

Обсуждение грядущих перемен спровоцировала недавняя пресс-конференция губернатора Бориса Дубровского, где прозвучало неприятное для Челябинска сравнение со столицей Среднего Урала. Отвечая же на вопрос, сколько времени нужно для того, чтобы подтянуть Челябинск до стандартов соседнего Екатеринбурга, Тефтелев также сослался на слова главы региона. «Борис Александрович четко сказал, что до нынешнего состояния Екатеринбург доводили последние двадцать лет».

1/3 Евгений Тефтелев подводил итоги года уже с праздничным настроением Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В числе собственных достижений мэр назвал масштабный ремонт улично-дорожной сети летом 2016 года. «Выполнили примерно 40% от того, что хотели челябинцы. В сезон 2017 года хотим продолжить эту работу, — заметил Тефтелев. И, скорее всего, ради этого придется вновь «заморозить» масштабный проект развязки на улице Каслинской — необходимый для этого миллиард рублей потребуется для приведения в порядок уже существующих дорог.

Еще одним «плюсом» уходящего года стала организации уборки улиц мегаполиса. «Вы обратили внимание, что о сугробах мы сегодня не говорим? Мы увеличили срок контракта и финансирование. Трехгодичный договор позволит подрядчику с большей уверенностью вкладываться в обновление парка уборочной техники. Кроме того, вместо 1-1,1 млрд рублей теперь на уборку будет тратиться примерно 1,4 миллиарда. С определенными оговорками оправдывает себя и отдельный контракт на очистку парковочных карманов и остановок общественного транспорта», — заметил Тефтелев.

1/2 Челябинской свалке осталось несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Знаменитая челябинская свалка, отравляющая горожанам жизнь уже при третьем мэре, прекратит существование также к 2020 году. Выводить же ее из эксплуатации начнут уже в 2018-м, когда мусорные потоки начнут постепенно выводить на временные полигоны — один из них возле Полетаево, а расположение второго окончательно не определено. «Губернатор выделил средства для разработки проекта на 2017 год, предварительно нас учли и в соответствующей федеральной программе», — пояснил Тефтелев.

Из незавершенных дел, которые «переползли» на следующий год, глава назвал создание новой маршрутной сети, ликвидацию нависшей над муниципальными транспортниками угрозы банкротства и исправление огрехов «дорожной революции» в плане восстановления зеленых насаждений.

На каверзный вопрос, где же градоначальник собирается встретить Новый год, в Челябинске или в родном Магнитогорске, Тефтелев ответил с понимающей улыбкой. «За два года я брал отпуск только один раз, на неделю. Очень соскучился по внукам. Новый год — праздник семейный, и хочу его встретить с ними. А где именно — мы решили вместе», — заключил градоначальник.