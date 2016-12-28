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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:55  28 декабря 2016 1

Обломки Ту-154 в Черном море будут искать и в новогоднюю ночь

Установка подводного памятника, посвященного морякам-подводникам. Озеро Увильды. Челябинск., водолаз
Спасатели работают круглосуточноФото: Вадим Ахметов © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Работы по поиску обломков самолета Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение в Черном море, при благоприятной погоде будут вестись и в новогоднюю ночь.

Подъем фрагментов воздушного судна может осуществляться круглосуточно в течение месяца, поскольку в данный момент со дна подняли около 30% частей самолета, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При ухудшении погоды и наличии волн, уточняет «Интерфакс», работы приостановят, но затем возобновят. «Если позволит погода, работы в море будут проходить и в новогоднюю ночь», — приводит агентство слова своего собеседника.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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