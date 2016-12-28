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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:49  28 декабря 2016 0

Россия и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия по Сирии

Клипарт, оппозиция, флаг сирии
Россия и Турция договорились, как прекратить огонь в СирииФото: depositphotos.com © URA.Ru
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Россия и Турция готовы представить на рассмотрение Дамаска согласованный представителями двух государств проект всеобщего перемирия в Сирии. Договоренности охватят все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами режима президента Башара Асада.

После договоренностей о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения стороны пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на издание Anadolu.

Подробности данного плана не приводятся, никаких официальных сообщений по данному поводу пока не поступало, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в поддержке террористов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Он заявл что имеет доказательства причастности властей Соединенных Штатов к поддержке террористов. В Госдепартаменте такие обвинения назвали «нелепыми».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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