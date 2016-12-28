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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:51  28 декабря 2016 28

На Украине уничтожили мемориал жертвам крушения Ту-154. ФОТО

Радикалы разорили место памятиФото: www.facebook / Sergiy Sternenko
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Представители организации «Правый сектор» (запрещена на территории России) оскорбили народный мемориал, который возле консульства РФ в Одессе соорудили в память о жертвах катастрофы Ту-154. Своими «подвигами» радикалы похвастались в социальных сетях.

«Генеральная уборка под консульством РФ», — написал лидер организации Сергей Стерненко на своей странице в Facebook, разместив снимки, сделанные до и после их акта вандализма. Цветы и листы бумаги со словами соболезнования оказались в мусорном баке. То, что появилось на месте мемориала после работы радикалов, размещать в СМИ не следует, чтобы не попасть под статью об экстремизме.

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Цветы и бумагу со словами скорби радикалы выбросили в мусорные баки Фото: Sergiy Sternenko

Пользователи соцсетей, не разделяющие взгляды участников запрещенной организации, возмутились действиями Стерненко. «Сколько же вас, уродов, там.Несчастные ваши родители. Через время вам будет очень плохо, бумерангом все вернется. Вот только жалеть вас никто не будет, всем будет пофиг на вас. Сидите в своей выгребной яме и месите свою парашу», — пишут они. «Если они пляшут над этой трагедией, значит они желают того же самого своим родственникам. Так пожелаем им всем того же самого», — поддерживают другие.

Накануне американский блогер, обозреватель и функционер Демократической партии Хуссам Айлуш извинился за издевательский комментарий о катастрофе Ту-154 Минобороны РФ, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Татьяна Трушина
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