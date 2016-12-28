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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:43  28 декабря 2016 2

Украинского политолога выгнали с прямого эфира за неуважение к памяти погибших при крушении Ту-154

Вадим Трюхан отказался встать во время минуты молчания
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
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Украинского политолога Вадима Трюхана выставили из студии программы «Время покажет» на «Первом канале» прямо во время прямого эфира. Трюхан отказался встать, чтобы почтить память погибших при крушении Ту-154.

Как передает «Газета.ру», минуту молчания объявил лидер общественного движения «Антивойна» (Украина) Виктория Шилова. Все участники программы, кроме Трюхана, встали. На возмущение сенатора Франца Клинцевича украинский политолог ответил, что он не слушал Шилову и «не знает, о чем она говорит». Тогда Клинцевич вывел политолога из студии.

Самолет Ту-154 Минобороны России разбился над Черным морем 25 декабря, практически сразу после вылета из аэропорта Адлер. Борт следовал из Москвы в сирийскую Латакию и приземлился в Сочи для дозаправки. При авиакатастрофе погибли 92 человека: члены экипажа, военнослужащие, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Наталья Володина
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