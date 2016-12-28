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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
14:57  28 декабря 2016 7

Россиян начнут наказывать за скачивание пиратского контента

Открытая лицензия на 04.08.2015. Геймер., компьютер, компьютерная игра, gamer, геймер
За скачивание музыки и кино с пиратских сайтов будут штрафоватьФото: Kelly Hunter/Flickr

Россиянам, которые скачивают пиратский контент в интернете, начнут выписывать штрафы. Поправки в законодательство вносятся с подачи главы Минкульта Владимира Мединского.

«Если более жесткий вариант антипиратского законодательства не будет у нас принят и не будет исполняться, можно поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб», — считает Владимир Мединский, его слова приводит портал The Village.

Разработчики утверждают, что нарушителей будут выявлять по IP и автоматически выписывать штрафы. Примером для поправок в законопроект послужила Германия, где штрафы за загрузку нелегально распространяемого контента достигает тысячи евро.

Нина Калинина
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