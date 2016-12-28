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28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
15:02  28 декабря 2016 1

В Асбесте сына начальника местной полиции судят за кражу

Александр Дадашбеков не раз попадался на правонарушенияхФото: Соцсеть

Накануне, 27 декабря, в суде города Асбеста состоялось предварительное слушание по делу Александра Дадашбекова, сына начальника ММО МВД России «Асбестовский», подполковника полиции Дадашбекова Сергея Станиславовича.

Молодой человек вместе с двумя подельниками, А.О. Костриковым и А.А. Полубодко, обвиняются по п. «а» ч. 2 ст. 158 УУ РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». По этой статье предусмотрено максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.

По версии следствия, Дадашбеков с друзьями украл с территории Уральского асбестового горно-обогатительного комбината металл.

«Сын Дадашбекова не раз попадался на правонарушениях, ходили слухи, что даже с наркотиками, но всегда благодаря отцу он уходил от ответственности, — рассказал „URA.Ru“ депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова. — Видимо, сейчас не смогли договориться, а может быть, ему просто надоело возиться с таким сыном».

Александр Лукманов
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