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28 декабря 2016
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26 декабря 2016
15:27  28 декабря 2016 0

«Теневого губернатора» Пермского края подозревают в увольнении

Демченко и Клепцин Пермь, демченко олег
Олег Демченко на сегодняшний день является самым влиятельным чиновником в ПрикамьеФото: Алексей Глазырин © URA.Ru
новость из сюжета:
Отставка пермского правительства
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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин рискует потерять своего главного компаньона и советника. Однако в правительстве региона «URA.Ru» не подтвердили и не опровергли сведения о грядущей отставке.

Лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев на своей странице в Facebook сообщил, что вице-премьер правительства региона и ближайший соратник губернатора Олег Демченко написал заявление об увольнении. Ранее «серый кардинал» курировал в регионе все инфраструктурные проекты, а с октября прошлого года возглавляет столичное представительство Прикамья.

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Связаться с самим Олегом Демченко не удалось. В администрации губернатора информацию об увольнении не подтвердили и не опровергли.

Наблюдатели связывают возможную отставку опального вице-премьера с претензиями силовиков. На прошлой неделе Демченко побывал на допросе в региональном управлении ФСБ — вице-премьер является свидетелем по громкому делу о лоббировании интересов коммерческих структур из другого региона при аукционе на строительство обхода города Чусовой. Обвиняемый — министр транспорта Алмаз Закиев — считается ставленником как раз Демченко.

Источник, близкий к властям региона, допускает увольнение Демченко, но связывает его не с проблемами команды губернатора, а с грядущей административной реформой: «Глава региона заявил о предстоящей отставке правительства и формировании нового кабинета министров. В связи с этим руководителям кабмина нужно написать заявления об увольнении, после чего они будут работать в статусе исполняющих обязанности. Указ о роспуске правительства как раз должен быть подписан 29 декабря».

Председатель правительства Пермского края Геннадий Тушнолобов сообщил, что не располагает информацией о возможном увольнении своего заместителя: «Документов я не видел, ну и это не моя функция. Вся кадровая работа, оформление документов, прием на работу и увольнения — это полномочия администрации губернатора».

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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