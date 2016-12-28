15:21 28 декабря 2016 0

Югорчанам должны миллионы рублей Фото: Алексей Гущин © URA.Ru

В Югре долги по зарплате превышают 50 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Ханты-Мансийскстата, доклад ведомства оказался в распоряжении «URA.Ru».

По данным на 1 декабря, просроченная задолженность по заработной плате составила 50,3 млн рублей. Эти деньги ждут около 700 человек.

При этом в среднем денежные доходы на душу населения составили в ХМАО около 40 тысяч 748 рублей. А средняя начисленная заработная — почти 57 тысяч 275 рублей.