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28 декабря 2016
Главные новости Москвы
15:27  28 декабря 2016 0

Владимир Путин поздравит москвичей в метро

Метрополитен. Екатеринбург, метро, общественный транспорт, станция проспект космонавтов
Транслировать новогоднее поздравление президента будут на станциях, в вагонах и на эскалаторах метроФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В метрополитене Москвы будет организована аудиотрансляция новогоднего поздравления президента России Владимира Путина.

По словам заместителя мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, поздравление президента можно будет услышать 31 декабря в 23.50 в вагонах, на станциях, на эскалаторах.

Трансляция будет организована в режиме online. Кроме того, на кольцевой линии метро будет запущен специальный новогодний поезд, а в рамках проекта «Музыка в метро» на станциях столичной подземки пройдут выступления музыкантов.

Как ранее сообщала «Газета.ру», в новогодние праздники в Московском метрополитене будут крутить песни АВВА и музыку из комедий.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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