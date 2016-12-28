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28 декабря 2016
15:45  28 декабря 2016 0

В Крыму Наталье Поклонской нашли замену

Открытая лицензия 17.06.2015. Наталья Поклонская, поклонская наталья
Место Натальи Поклонской в Крыму занял экс-заместитель прокурора Москвы Олег КамшиловФото: Прокуратура Республики Крым
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Новым прокурором Крыма стал бывший первый заместитель прокурора Москвы Олег Камшилов. Решение о его назначении приняли депутаты Государственного совета Крыма на внеочередном пленарном заседании.

Кандидатуру Камшилова представил парламентариям замгенерального прокурора России Леонид Коржинек. По его словам, кандидат имеет большой опыт работы и сможет организовать деятельность прокуратуры Крыма, пишет «Газета.Ru».

«Депутаты крымского парламента рассмотрели представление Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки и согласовали назначение на должность прокурора Республики Крым государственного советника юстиции 3 класса Камшилова Олега Анатольевича», — говорится на сайте Государственного совета. Сообщение приводит «Федеральное агентство новостей».

Выступая перед парламентариями, Олег Камшилов отметил, что на новом посту видит свою работу в контроле за использованием средств, которые направляются в Крым из федерального бюджета, а также в создании условий для ведения бизнеса и здоровой конкуренции.

Прокурором Крыма с мая 2014 по октябрь 2016 года работала Наталья Поклонская. Осенью по спискам «Единой России» она была избрана депутатом Госдумы.

Нина Калинина
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