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Главные новости ЯНАО
16:01  28 декабря 2016 2

Дети Ямала собрали три миллиона рублей в помощь юным жителям Сирии

Открытая лицензия 10.06.2015. Деньги., монета, деньги, копилка
Ямальские дети собрали деньги на подарки своим сирийским сверстникамФото: Pixabay

На Ямале дети собрали три миллиона рублей в помощь сверстникам в Сирии. Администратором по сбору средств определен Фонд «Сотрудничество Ямала», рассказали в пресс-службе правительства Ямала. Таким образом ямальские ребята поддержали акцию «Дети России — детям Сирии!».

«На собранные средства закуплены комплекты трикотажной одежды всех детских размеров, а также сладкие подарки. На сегодняшний день сформировано 500 посылок», — пояснили в правительстве.

В Екатеринбурге гуманитарная помощь ямальцев передана ответственным Министерства обороны России. Военные доставят груз в Сирию.

Юлия Фролова
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