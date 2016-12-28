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Главные новости Курганской области
16:11  28 декабря 2016 0

Курганские депутаты приняли бюджет, прокурор остался недоволен

Заседание городской Думы. Курган, городская дума, депутаты голосуют
Депутаты проголосовали за бюджет КурганаФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Депутаты курганской городской Думы в среду, 28 декабря, во втором чтении приняли бюджет города на 2017 год.

В доработанный проект главного финансового документа по итогам публичных слушаний поступило более 30 предложений. В проект были внесены изменения.

Как подчеркнул в ходе обсуждения директор финансового департамента Игорь Зворыгин, дополнительные ассигнования выделялись за счет резерва, а не за счет перераспределения средств.

Представитель прокуратуры задал вопрос по судебным решениям на предоставление жилья. Как оказалось, в следующем году бюджет сможет выполнить не более 12 решений суда, в общей сложности будет исполнено 18% решений. Еще один вопрос касался исполнения решений суда по капремонту, на эти цели выделят дополнительно 9 млн рублей. Также было отмечено, что много денег заложено на ремонт школ.

«Порядка 600 участков предоставлено гражданам, не увидел ассигнований на инфраструктуру», — сказал представитель прокуратуры. Игорь Зворыгин ответил, что если не получится привлечь дополнительные деньги, мэрия будет изыскивать средства.

Большинством голосов проект бюджета был утвержден.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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