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28 декабря 2016
17:17  28 декабря 2016 2

В «Корпорации Развития» массовые отставки топ-менеджеров

Предприятия Челябинской области, новицкий сергей
У Сергея Новицкого теперь всего один замФото: Кондрат Александров © URA.Ru
новость из сюжета:
Арест главы "Корпорации развития"
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В «Корпорации Развития» произошли серьезные кадровые перемены. Практически все заместители гендиректора покинули свои посты.

У предыдущего главы «КР» Сергея Маслова было шесть заместителей. Пост и. о. главы корпорации сейчас занимает Сергей Новицкий. По данным официального сайта организации, замом гендиректора сейчас является только Виктор Гузь.

Замгендиректора Тимур Хакимов (отвечал в корпорации за маркетинг и связи со СМИ) подтвердил «URA.Ru» данные о своем уходе. Информацию по поводу увольнения коллег он не прокомментировал. Получить комментарий в уральском полпредстве пока не удалось.

Акционерами «Корпорации Развития» (проект курирует полпредство) являются ХМАО, ЯНАО и Тюменская область. У регионов были многочисленные претензии к организации.

Сергей Маслов ранее стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, топ-менеджер вместе со своим прежним замом Владимиром Карамановым мог совершить хищение как минимум миллиарда рублей. Позже Маслов покинул свой пост.

Татьяна Маркова
© Служба новостей «URA.Ru»
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