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28 декабря 2016
16:58  28 декабря 2016 0

Екатеринбуржцам не возвращают деньги за несостоявшийся концерт Павла Воли

Организаторы сначала сорвали концерт, а теперь отказываются возвращать деньгиФото: Андрей Кацайлиди

Жители Екатеринбурга, купившие билеты на не состоявшийся концерт Павла Воли приходят в офис фирмы kassir.ru, но в возврате денег им отказывают.

«Мы с женой купили дорогие билеты на второй ряд по 7000 рублей, — рассказал несостоявшийся зритель Андрей Кацайлиди. — На билетах написано, что в случае отмены концерта, деньги будут возвращены в тот же день. Пришли в кассы, а там только списки составляют, телефоны записывают. Говорят, что у организатора нет денег, если они у него появятся, то нам позвонят. Для того и составляют списки».

Напомним, два концерта Павла Воли в субботу в Тюмени и в воскресенье в Екатеринбурге были отменены. Администратор артиста сообщил «URA.Ru», что в этом виноваты организаторы — фирма BNB PROMOTION: «У нас уже были куплены авиабилеты, готовы афиши, оформлен тур. Но мы целую неделю не могли дозвониться до организаторов и вчера приняли решение отменить концерт».

Прояснить ситуацию с возвратом денег за билеты у самих организаторов «URA.Ru» не удалось — сотрудники фирмы оказались недоступны для комментариев.

Ранее Павел Воля на своей странице в «Твиттере» написал: «По вине организаторов концерты в Тюмени и Екатеринбурге отменяются. Сам расстроился очень. Дорогие зрители, вам вернут деньги, а мы проведем эти концерты с другими людьми в другой раз! Простите, что так получилось».

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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