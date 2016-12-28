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Главные новости Курганской области
16:54  28 декабря 2016 0

Зауральские аграрии вкладывают миллиарды в свое развитие

Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, комбайн, уборка урожая
В Курганской области заинтересованы в производстве качественных продуктовФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Зауральские аграрии вложили в свое развитие более 1,7 млрд рублей. Эту сумму губернатор Курганской области Алексей Кокорин озвучил в ходе итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.Ru»

По словам главы региона, был проведен анализ по внутренним инвестициям. «Это приличная сумма, сами крестьяне вложили», — отметил Алексей Кокорин.

Отдача, по данным правительства региона, составила 220 млн рублей налоговых поступлений. Губернатор отметил, что первоочередные задачи аграриев — создание рабочих мест на селе и производство качественных продуктов.

Также в числе приоритетов Алексей Кокорин назвал освоение заброшенных земель. «Мы реально можем еще 650 тысяч гектаров вернуть в производство», — отметил он.

В следующем году в Зауралье состоится выездное заседание Минсельхоза России, где будут рассмотрены меры поддержки сельчан.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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