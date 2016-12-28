В ХМАО эвакуировали банк из-за угрозы взрыва. ФОТО

17:22 28 декабря 2016 0

В Сургуте эвакуировали банк из-за подозрительного пакета Фото: depositphotos.com

В Сургуте эвакуировали клиентов и персонал отделения «Альфа-банка». В офисе компании нашли бесхозный пакет, рассказали «URA.Ru» в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По данным окружной полиции, пакет был обнаружен на банкомате в офисе, расположенном по адресу Чехова, 1. Охранники банка сообщили в дежурную часть.

Клиентов и персонал, а также посетителей соседних магазинов эвакуировали. На место прибыли сотрудники всех спецслужб города.

Фото: Андрей Холод, «ВКонтакте»

После проверки оказалось, что содержимое пакета не представляет угрозы — в нем находился джойстик от игровой приставки, который забыл один из посетителей банка.

На момент публикации банк уже заработал в обычном режиме.