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Главные новости Курганской области
16:56  28 декабря 2016 0

«На его месте уже подал бы в отставку!» Глава Зауралья оценил работу одного из глав районов

интервью с Алексеем Кокориным, Алексей Кокорин
Алексей Кокорин озабочен ситуацией в Петуховском районеФото: Александр Кадников © URA.Ru

Глава Зауралья Алексей Кокорин заявил, что на месте отстраненного главы Петуховского района Сергея Герасименко ушел бы в отставку, передает корреспондент «URA.Ru» с итоговой пресс-конференции губернатора.

По словам Алексея Кокорина, проблемы Петуховского района волнуют его не меньше, чем местных жителей. Он отметил, что хотелось бы скорейшего завершения судебного разбирательства в отношении Сергея Герасименко. «Третий год решаем вопросы в ручном режиме. Будь я на его месте, уже подал бы в отставку!» — возмутился губернатор.

Он отметил, что в районе самый высокий тариф на тепло, при этом постоянно возникают проблемы.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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