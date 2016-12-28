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28 декабря 2016
27 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
18:10  28 декабря 2016 0

Десять тысяч украинских пчел трудятся на благо екатеринбургского зоопарка. ВИДЕО

Даже самые маленькие изучают поведение пчелФото: Кристина Вдовина

Пока уральская природа отдыхает и дремлет под снегом, в стенах екатеринбургского контактного зоопарка без устали трудятся десять тысяч украинских пчел. Насекомых завели для детей, которые посещают научный клуб.

Пчелкам оборудовали удивительный стеклянный улей, сквозь прозрачные стены которого в любое время можно наблюдать их жизнедеятельность. Хозяева специально купили пчел карпатской породы, которая среди специалистов славится своим трудолюбием и незлобивостью.

«Следить за жизнью пчел оказалось очень увлекательно, — рассказала „URA.Ru“ владелица зоопарка Кристина Вдовина. — Можно видеть, как они собирают нектар, откладывают личинки, как кормят их. Бывают очень трогательные моменты — пчелки держат друг друга за лапки и целуются».

Стеклянный домик соединен с так называемым летком — специальной комнатой, которую зоологи превратили в цветущий летний луг. Под лучами искусственного ультрафиолета благоухают цветы, с которых карпатские труженицы собирают свой волшебный нектар.

«Меда получается очень много, — продолжает Кристина. — По вкусу он отличается от покупного — с первой ложки чувствуется, что в нем нет примесей сахара».

Ароматный продукт идет на стол к питомцам — сладостью лакомятся носухи, еноты, дикобразы. Да и сами хозяева с удовольствием пьют чай с домашним карпатским медом.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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