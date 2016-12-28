17:32 28 декабря 2016 0

Новый завод будет оснащен преимущественно российским оборудованием Фото: Илья Московец © URA.Ru

В Тюменской области появится новый завод для безопасного обращения с биологическими отходами. Как сообщила на встрече с журналистами директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина, предприятие может расположиться в Голышмановском районе в рамках инвестпроекта.

Пока в области действует только один ветсанутильзовод в Ишиме. Ежегодно здесь собирают и перерабатывают отходы агропромышленного комплекса со всего региона. В 2016 году переработано около 2,5 тыс. тонн биологического материала.

По словам Жанны Злобиной, передает ИА «Тюменская линия», ишимский ветсанутильзавод нуждается в модернизации. Новое предприятие будет оснащено высокотехнологичным оборудованием преимущественно российского производства.