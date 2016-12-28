{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
27 декабря 2016
26 декабря 2016
17:32  28 декабря 2016 0

В Тюменской области появится новый завод

«Металлургмаш». Магнитогорск, трубы, ммк
Новый завод будет оснащен преимущественно российским оборудованиемФото: Илья Московец © URA.Ru

В Тюменской области появится новый завод для безопасного обращения с биологическими отходами. Как сообщила на встрече с журналистами директор регионального департамента недропользования и экологии Жанна Злобина, предприятие может расположиться в Голышмановском районе в рамках инвестпроекта.

Пока в области действует только один ветсанутильзовод в Ишиме. Ежегодно здесь собирают и перерабатывают отходы агропромышленного комплекса со всего региона. В 2016 году переработано около 2,5 тыс. тонн биологического материала.

По словам Жанны Злобиной, передает ИА «Тюменская линия», ишимский ветсанутильзавод нуждается в модернизации. Новое предприятие будет оснащено высокотехнологичным оборудованием преимущественно российского производства.

Борис Конаков
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров