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Главные новости Челябинской области
17:12  28 декабря 2016 0

Прокуратура предъявила претензии известному застройщику Челябинска

Инспекция здания Гостиницы Исеть. Екатеринбург, водоканал, подвал, ремонт, канализация, ржавые трубы, разруха, ветхие трубы
Прокуратура не обнаружила ни станции, ни насосовФото: Алексей Колчин © URA.Ru

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовное дело о хищениях при строительстве канализационных сетей в Сосновском районе. Речь идет о канализационно-насосной станции в поселке Западный, пояснили «URA.Ru» в надзорном ведомстве региона.

Проверялось целевое использование ООО «Грин Парк» средств Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. С использованием этих денег должны были подключить к централизованной системе водоотведения квартальные канализационные сети, построенные на земельных участках Кременкульского сельского поселения Сосновского района.

Челябинский природоохранный прокурор совместно со специалистами Главного контрольного управления и минэкологии Челябинской области побывали в «Западном». Выяснилось, что деньги освоены полностью, а вот строительство и реконструкция «отдельных объектов» водоотведения «ЛИК» и поселка «Вавиловец» не осуществлен, рассказали агентству в прокуратуре

Материалы проверки направлены в отдел полиции «Сосновский» для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

«„ГринПарк“ не занимался строительством либо реконструкцией данных объектов, и денежных средств от Фонда РЖС не получал. Все построенные „ГринПарком“ поселки подключены к сетям централизованного водоснабжения и водоотведения. Поэтому вызывает недоумение претензии прокуратуры к ООО „Грин Парк“», — заявил «URA.Ru» управляющий ООО «Грин Парк» Антон Никитин.

Владимир Васин
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