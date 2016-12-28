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28 декабря 2016
17:18  28 декабря 2016 2

Генпрокуратура уличила Чубайса в нарушении закона. По его вине люди оставались без денег

Анатолий Чубайс, чубайс анатолий
Чубайс не вовремя рассчитывался по госзакупкам "Роснано"Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Генпрокуратура РФ внесла представление главе корпорации «Роснано» Анатолию Чубайсу за нарушение закона о госзакупках. Кроме того, прокуроры поставили перед Чубайсом вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, из-за несвоевременных расчетов «Роснано» в рамках контрактов по госзакупкам предприниматели не могли вовремя выплатить зарплату рабочим и перечислить налоги, сообщает «Национальная служба новостей».

Прокурорская проверка показала, что компания задерживала выплаты контрагентам на срок от двух рабочих дней до года.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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