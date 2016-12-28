В Югре отдали под суд террористов

17:51 28 декабря 2016 0

В Югре закончилось расследование уголовного дела в отношении членов террористической группировки Фото: Jon Olav Eikenes/Flickr

Четыре жителя Нижневартовска окажутся на скамье подсудимых за участие в деятельности террористической организации, следователи завершили расследование уголовного дела. Об этом «URA.Ru» сообщили в СКР по ХМАО.

По данным следствия, обвиняемые вступили в ряды запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль Ислами».

Югорчане занимались агитацией и пропагандой деятельности группировки. В частности, они приобретали и распространяли литературу, где рассказывалось о «Хизб ут-Тахрир аль Ислами». Экстремистские печатные издания были изъяты во время обысков в домах, на рабочих местах и в автомобилях обвиняемых.

Члены террористической организации также распространяли в соцсетях видеоролики, в которых пропагандировалось враждебное отношение к работе правоохранительных органов и христианской религии.

На время следствия обвиняемые были взяты под стражу. В ходе расследования уголовного дела допрошено более 70 свидетелей, проведены компьютерно-технические, лингвистические, психологические и психолого-психиатрические экспертизы. Уголовное дело направлено в суд.