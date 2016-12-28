{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,67
Динамика за 2 недели
Евро 63,49
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
28 декабря 2016
17:36  28 декабря 2016 1

Шойгу объявил о воссоздании ансамбля Александрова

Генеральная репетиция парада на Красной площади. Москва, шойгу сергей
Сергей Шойгу хочет восстановить ансамбльФото: Антон Белицкий © URA.Ru
новость из сюжета:
Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
все новости сюжета

Ансамбль имени Александрова, артисты которого погибли в катастрофе Ту-154 под Сочи, объявляет новый набор музыкантов и танцоров. Кастинг артистов начнется в январе 2017 года, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В ансамбль всегда отбирались и попадали лучшие. И я думаю, что так и будет», — цитирует слова главы Минобороны «Национальная служба новостей».

Ранее Сергей Шойгу принял решение выделить 70 квартир из резерва Минобороны новым артистам, которые войдут в состав ансамбля. Тогда глава оборонного ведомства говорил о том, что ансамбль Александрова нужно возродить в ближайшее время, чтобы он продолжил традиции коллектива, сообщала «Газета.Ru».

В авиакатастрофе самолета Минобороны России, которая произошла над Черным морем утром 25 декабря, погибли 64 артиста ансамбля имени Александрова, в том числе художественный руководитель Валерий Халилов. Артисты летели в Сирию, чтобы поздравить российских солдат с наступающим Новым годом.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров