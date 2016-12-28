На этот раз депутат свердловского Заксобрания отличился на почве музыкальной благотворительностиФото: Александр Мамаев © URA.Ru
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Валерий Савельев вновь попал в поле зрения федеральных СМИ. На этот раз он прославился не очередной игрой в гаджеты на заседаниях Заксобрания (в последнее время Савельев не замечен журналистами за публичной виртуальной охотой), а благодаря своей меценатской деятельности. Валерий Савельев первым из уральских VIP стал героем сразу двух программ на одной из крупнейших федеральных радиостанций классической музыки «Орфей».
Радиостанция «Орфей» является членом Европейского вещательного союза, через систему Еврорадио знакомит около 600 миллионов слушателей в Европе и мире с лучшими достижениями российского классического и современного музыкального искусства. «Орфей» широко представляет в своем эфире музыкальные программы более чем из 40 стран мира, а также трансляции из лучших концертных залов и оперных театров, среди которых Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Гранд-опера.
Валерий Савельев и скрипач Дмитрий Коган
Фото: архив Валерия Савельева
Давний попечитель Уральского филармонического оркестра, Савельев в 2007—2010 годах передал в пользование Уральского филармонического оркестра скрипки работы итальянских мастеров XVII—XX веков: Франческо Руджери, Ромео Антоньяцци, Петро Гварнери и уникальный квартет французского мастера XIX века Жана Батиста Вильома (две скрипки, альт и виолончель). Примечательно, что в Уральском филармоническом оркестре Савельев собрал единственный в мире квартет Вильома — по данным музыкальных экспертов, ни в одном оркестре мира нет даже трех инструментов Вильома подобного уровня.
Кроме того, в 2011 году Валерий Савельев учредил музыкальный мегапроект — благотворительный Фонд поддержки уникальных культурных проектов имени Когана. Фонд создан для приобретения у лучших мастеров мирового уровня и реставрации раритетных инструментов для передачи в безвозмездное пользование достойным российским музыкантам. Самую дорогую скрипку своего Фонда — работы мастера XVIII века Джузеппе Гварнери — Савельев уже передал в эксклюзивное пользование соучредителю Фонда, известному скрипачу Дмитрию Когану.
Скрипок Гварнери, признается Савельев в интервью радиостанции, в мире насчитывается не более ста, и одну из них уральский меценат приобрел за несколько миллионов евро еще в 2011 году. Рассказывая в эфире «Орфея» о своей музыкальной деятельности, Савельев также не исключил возможности в ближайшее время пополнить коллекцию Фонда одной из скрипок Страдивари, которые, правда, дешевле Гварнери.
Эфир 4 декабря, в 15.30 (мск)
Эфир 11 декабря, в 15.30 (мск)