18:13 28 декабря 2016 0

"Призрак Ардабьевского" вновь витает над Миассом Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Депутаты Миасса после череды скандалов единогласно утвердили проект бюджета на 2017 год, сообщили «URA.Ru» в городском собрании. На сессии, состоявшейся 27 декабря, присутствовали 24 депутата из 26.

Перед голосованием выступил депутат Александр Щапин и рассказал, что группа народных избранников утром была у вице-губернатора Евгения Голицына. «Мы к вам год не можем попасть, а область нас услышала», — обратился Щапин к мэру Геннадию Васькову.

Далее Щапин пояснил, что в истории с бюджетом нет политики или отдельного конфликта с мэром. Проект бюджета действительно не выдерживал никакой критики, и только общими усилиям удалось его сделать по-настоящему «народным», то есть учитывающим пожелания горожан. Что же до мэра, то все претензии к нему сводятся к «связям с криминальными структурами». По мнению многих, городом вновь управляют соратники находящегося под судом за убийства и бандитизм бывшего сити-менеджера Виктора Ардабьевского.

Депутат Вячеслав Откин также взял слово и, не церемонясь, заявил Васькову: «Бюджет мы примем! А ты поступи, как Ельцин, возьми и уйди!».

Геннадий Васьков, ранее оказавшийся в фокусе обвинений, только улыбался.