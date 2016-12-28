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Главные новости Челябинской области
18:13  28 декабря 2016 0

Самый скандальный город Южного Урала принял бюджет

Экс-мэр Миасса Виктор Ардабьевский на предварительном слушании в Мосгорсуде. Москва, Ардабьевский Виктор
"Призрак Ардабьевского" вновь витает над МиассомФото: Антон Белицкий © URA.Ru

Депутаты Миасса после череды скандалов единогласно утвердили проект бюджета на 2017 год, сообщили «URA.Ru» в городском собрании. На сессии, состоявшейся 27 декабря, присутствовали 24 депутата из 26.

Перед голосованием выступил депутат Александр Щапин и рассказал, что группа народных избранников утром была у вице-губернатора Евгения Голицына. «Мы к вам год не можем попасть, а область нас услышала», — обратился Щапин к мэру Геннадию Васькову.

Далее Щапин пояснил, что в истории с бюджетом нет политики или отдельного конфликта с мэром. Проект бюджета действительно не выдерживал никакой критики, и только общими усилиям удалось его сделать по-настоящему «народным», то есть учитывающим пожелания горожан. Что же до мэра, то все претензии к нему сводятся к «связям с криминальными структурами». По мнению многих, городом вновь управляют соратники находящегося под судом за убийства и бандитизм бывшего сити-менеджера Виктора Ардабьевского.

Депутат Вячеслав Откин также взял слово и, не церемонясь, заявил Васькову: «Бюджет мы примем! А ты поступи, как Ельцин, возьми и уйди!».

Геннадий Васьков, ранее оказавшийся в фокусе обвинений, только улыбался.

Алексей Шумов
© Служба новостей «URA.Ru»
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